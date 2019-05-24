Kastamonu Gazeteciler Cemiyetinden muhabirimiz Nişancı için taziye

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Mustafa Balcı
, uçuruma düşerek kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan AA Bayburt
muhabiri Abdulkadir Nişancı
için ailesi ile Anadolu Ajansına başsağlığı diledi.
Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, Bayburt- Trabzon
arasında bulunan Soğanlı Dağı'nda 10 Mayıs
'ta karla mücadele ve yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında uçuruma düşen AA muhabiri Nişancı'nın cansız bedenine ulaşılmasını üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.
Nişancı'nın görevi başında hayatını kaybettiğini vurgulayan Balcı, "Basın şehidimiz Abdulkadir Nişancı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenleri ile Anadolu Ajansı çalışanlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
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Kaynak: AA