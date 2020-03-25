Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››Kastamonu girişlerinde ateş ölçer ile kontroller başladı - Haberler

Kastamonu girişlerinde ateş ölçer ile kontroller başladı

Kastamonu girişlerinde ateş ölçer ile kontroller başladı Kastamonu'nun girişlerinde tüm araçlar durdurularak ateş ölçer ile kontrol ediliyor Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehrin girişlerinde bulunan uygulama noktalarında ateş ölçer...

25.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:21
Kastamonu girişlerinde ateş ölçer ile kontroller başladı
Kastamonu'nun girişlerinde tüm araçlar durdurularak ateş ölçer ile kontrol ediliyor
KASTAMONU - Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehrin girişlerinde bulunan uygulama noktalarında ateş ölçer ile kontroller başladı.
Çin'in Wuhan kentinden tüm Dünyaya yayılan ve son olarak ülkemizde de görülen korona virüsüne karşı tedbirler devam ediyor. Kastamonu'da şu ana kadar tespit edilmiş iki tane pozitif vaka olması nedeniyle şehrin girişlerinde kontroller arttırıldı. Bu kapsamda Vali Yaşar Karadeniz'in talimatlarıyla Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ve Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehrin girişlerinde bulunan uygulama noktalarında ateş ölçer ile kontroller başladı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında emniyet güçleri, Çankırı-Ankara karayolu uygulama noktasında yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, araç sürücüleri ve yolcuları ateş ölçer vasıtasıyla kontrol ediyor. Uygulama noktasında görev alan emniyet güçleri, gece gündüz demeden 24 saat esasına dayalı olarak şehre giriş yapmak isteyen tüm araçları durdurarak ateş ölçer ile araçtaki tüm yolcuların kontrolünü sağlıyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadığının öğrenildiği kontrollerde, salgın hastalıkla mücadele kapsamında il girişlerinde bulunan Emniyet Müdürlüğüne bağlı uygulama noktalarında kontrol faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi. Kastamonu girişlerinde ateş ölçer ile kontroller başladı

Kaynak: İHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Genel

Haberin Videosu :

Kastamonu girişlerinde ateş ölçer ile kontroller başladı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

15:18: Malazgirt ilçesinde dezenfekte çalışmaları sürüyor - Haberler 15:17: Israrla sokakta kalan 65 yaş üstü vatandaşlara 392 TL ceza - Haberler 15:17: Bataklığa saplanan inek kurtarıldı - Haberler 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 15:14: Sih tapınağına gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölü sayısı 25'e çıktı - Haberler 14:15: "Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri - Haberler 14:02: Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu - Haberler 14:00: Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım - Haberler 13:39: Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Haberler 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı 12:47: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi - Haberler 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın