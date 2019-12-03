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Kastamonu hentbol takımı Avrupa'da ilklerin peşinde

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda yeni sistemde gruplara ikinci kez kalan tek Türk takımı olan Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, kupayı alarak Türkiye'ye ilkleri yaşatmanın peşinde.

03.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:16Kastamonu hentbol takımı Avrupa'da ilklerin peşinde
Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda yeni sistemde gruplara ikinci kez kalan tek Türk takımı olan Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, kupayı alarak Türkiye'ye ilkleri yaşatmanın peşinde.
EHF Kupası 3. turda Macaristan temsilcisi Vaci NKSE karşısında turu geçerek gruplara kalmayı başaran Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, A Grubu'nda Çekya'dan Banik Most, Almanya'dan Thüringer ve Macaristan'dan Schaeffler ile mücadele verecek.
Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Salonu'nda hem lig hem de Avrupa maçlarının hazırlıklarını sürdüklerini söyledi.
Ocak ayında Avrupa'da grup maçları oynayacaklarını anlatan Günal, şöyle devam etti:
"4 Ocak'tan itibaren 6 Avrupa kupası maçı var. 9 Şubat'a kadarki süreçte de 4 lig maçımız var yani 10 maç yapacağız. Bu da üç günde bir maç demek oluyor. Hem Avrupa'yı hem de Türkiye'yi düşünen bir takım olarak iyi bir hazırlık dönemi geçirmemiz gerekiyor. Bunu da sağlayacağımıza inanıyorum. Sporcu arkadaşlarım çok istekli. Potansiyeli olan bir takımız, bunu sahaya yansıttığımız sürece başarı peşinden gelecektir."
Kastamonu Belediyespor'un geçmişte önemli başarılara imza attığını vurgulayan Günal, takımının 2017-2018 sezonunda yeni sistemde gruplara kalan ilk ve tek kadın Türk takımı olduğunu vurguladı.
Bunu daha önce Beşiktaş erkek takımının yaptığını hatırlatan Günal, şunları kaydetti:
"O zaman Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı gruplardan lider çıkan tek Türk takımı oldu. Şu ana kadar bunu başarabilen başka bir takım yok. Bu sene de gruplara kaldık. Bu kupada ikinci kez gruplara kalan ilk ve tek Türk takımıyız. Hem erkek hem de kadın hentbolunda bu kupada 2. kez gruplara kalan başka takım yok. Bu anlamda çok gururluyuz. Sporcu arkadaşlarım bize bu gururu yaşattığı için onlara da çok teşekkür ederim."
Başarılara yenilerini eklemek istediklerini dile getiren Günal, "Umarım ilkleri yaşamaya devam ederiz. Bizim hedefimiz final ve ardından kupa. O finali kupayla taçlandırırsak Türkiye'de yapılmamış olanı bir kez daha yapıp liderliğimizi, öncülüğümüzü herkese kabul ettirmiş olacağız." şeklinde konuştu.

Kastamonu Belediyespor, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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