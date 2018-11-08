Kastamonu Huzurevi'ndeki Zehirlenme Şüphesi

Kastamonu
Huzurevi'nde haşere ilacından zehirlendiği tahmin edilen 14 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kastamonu Huzurevi'nde dün yapılan ilaçlamanın ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Kastamonu Devlet Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırılan 14 kişinin tedavileri tamamlandı.
İkisi huzurevi çalışanı olan 14 kişi, taburcu edildi.
Kastamonu Huzurevi'nde dün haşere ilaçlaması yapılmasının ardından 14 kişi, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler görülmesi üzerine 112 Acil Servis
ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.
Kastamonu
08 Kasım 2018 Perşembe 17:31