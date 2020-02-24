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Kastamonu için kuvvetli fırtına uyarısı

Kastamonu için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

24.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:20Kastamonu için kuvvetli fırtına uyarısı
için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu'nun güneybatı yönlerinden başlayacak rüzgarın kuzey-kuzeybatı yönünde yer yer saatte 75 kilometre hızla eseceği belirtildi.
Rüzgarın yarın etkisini kaybedeceği kaydedildi.
Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksama, karbonmonoksit zehirlenmesi, çığ ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

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