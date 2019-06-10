Kastamonu için "sağanak ve dolu uyarısı"

Kastamonu
ve ilçeleri için gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kastamonu'nun İhsangazi
, Araç
, Daday
, Pınarbaşı
, Azdavay
ve Taşköprü
ilçelerindekuvvetli gök gürültülü sağanak ile yerel dolu beklendiği belirtildi.
Açıklamada, yetkililerin ve vatandaşların sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını
, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.
Kaynak: AA
Güncel