Kastamonu İnebolu'da 3 Günde Bin 500 Ton Hamsi Sevkiyatı Yapıldı+

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:32



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:32

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, limana tonlarca hamsiyle döndü. TIR'lara yüklenen hamsiler, Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılmak üzere yola çıktı. İnebolu Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ahmet Çelebi, 3 günde İnebolu'dan yaklaşık bin 500 ton hamsi sevkiyatının gerçekleştiğini söyledi.Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından Karadeniz'de balıkçıların bereketli bir palamut sezonunun ardından hamsiyle de yüzü güldü. Trabzon, Ordu, Samsun, Sinop, Zonguldak gibi Karadeniz'in birçok ilinden İnebolu açıklarına gelen balıkçı tekneleri, 3 günde yaklaşık bin 500 ton hamsi ile limana döndü. 3 gün boyunca gece gündüz avlanan ve tonlarca hamsi yakalayan balıkçı tekneleri tarafından avlanan hamsiler TIR'lara doldurularak İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun gibi Türkiye'nin dört bir yanına gönderildi. Limandaki balıkçı teknelerini gören vatandaşlar da limana gelerek kasalarla hamsi aldı.'HAMSİ HALKINDA BALIKÇININDA YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ'Trabzonlu balıkçı Yaşa Akyazı, Bu yıl palamudun da bol olduğunu ve hamsi avının yeni başladığını belirterek, "Bolluk ne kadar daha devam eder bilemeyiz. Çünkü genelde sezon başlangıçlarında hamsi bol olur. Daha sonraki günlerde azalmaya başlar. İnşallah bu sene bolluk süreklilik gösterir ve aynen devam eder. Vatandaşlarımız taze balık yesin. Hem biz kazanıyoruz hem vatandaş ucuz bir şekilde hamsi tüketiyor " dedi.Görüntü Süresi: 01: 13 Görüntü Boyutu: 177 MB