Kastamonu Karadeniz'deki Gemiler Fırtına Öncesi İnebolu Limanı'na Sığındı

Karadeniz
açıklarında avlanan dev balıkçı tekneleri ve kuru yük gemileri meteorolojinin şiddetli fırtına ve poyraz uyarısı nedeniyle İnebolu
Limanı'na sığındı.
Batı Karadeniz Bölgesi
'nde Çarşamba
gecesi başlaması beklenen fırtına öncesi Karadeniz'de seyir halinde olan ve İnebolu açıklarında bulunan yük gemileri İnebolu Limanı'na sığındı. Balık sezonu nedeniyle denize açılan tekneler fırtına ve yağmura yakalanmamak için İnebolu Limanı'na demirleyerek avlanmaya mola verdi. Hava şartlarının kötü olduğu için İnebolu Limanına sığındıklarını belirten Yücel Aynacı, ??Şuanda denizde poyraz olduğu için denize açılamıyoruz. Havalar tekrardan düzeldiğinde denize açılacağız. Bu yıl balık sezonu bereketli geçiyor, palamut sezonu çok bereketli geçti, şimdi de hamsi sezonun bereketli geçeğini ümit ediyoruzö dedi.
Karadeniz,İnebolu
28 Kasım 2018 Çarşamba 19:32