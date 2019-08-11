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KASTAMONU Kasapların kıyma çekme kavgası kanlı bitti: 1'i ağır, 4 yaralı

Kasapların kıyma çekme kavgası kanlı bitti: 1'i ağır, 4 yaralıKASTAMONU'da, müşterinin kıymasını çekmek için anlaşmazlık yaşadıkları öne sürülen kasapların kavgasında 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

11.08.2019 22:09
KASTAMONU Kasapların kıyma çekme kavgası kanlı bitti: 1'i ağır, 4 yaralı
Kasapların kıyma çekme kavgası kanlı bitti: 1'i ağır, 4 yaralı
KASTAMONU'da, müşterinin kıymasını çekmek için anlaşmazlık yaşadıkları öne sürülen kasapların kavgasında 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde şehir merkezine bağlı Subaşı köyünde meydana geldi. Alaaddin Terzi ve kardeşleri Abdullah ile Ecevit Terzi, aynı sokakta kasaplık yapan komşuları Adem Civelekoğlu ile iddiaya göre bir müşterinin kıymasını çekmek için anlaşmazlık yaşadı. Komşu esnaflar arasında çıkan kavgada 4 kişi, bıçak ve tabancayla yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Alaaddin Terzi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
KASTAMONU Kasapların kıyma çekme kavgası kanlı bitti: 1'i ağır, 4 yaralı

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Kaynak: DHA

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