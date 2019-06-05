KASTAMONU KORE GAZİSİ, HELALLİK İSTEDİKTEN SONRA KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

KASTAMONU'nun Taşköprü
ilçesi Yukarı Şehirören köyünde Kore
gazisi Hasan Kanat (88), bayram namazının ardından köy meydanındaki bayramlaşmada helallik istedikten sonra gittiği evinde kalp krizi geçirdi. Hastanede yaşamını yitiren Kanat, bugün törenle toprağa verildi.
Köyde oturan Kore gazisi Hasan Kanat, dün köy camisinde bayram namazını kıldıktan sonra köy meydanında düzenlenen bayramlaşmaya katıldı. Burada köy halkına seslenerek bayramlarını kutlayan Kanat, Haklarınızı helal edin, burada bulunan büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim, kalın sağlıcakla dedi. Gazi Hasan Kanat, bayramlaşmanın ardından gittiği evinde fenalaştı. Kanat, yakınlarının çağırdığı ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Kanat, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kanat için bugün öğlen askeri tören düzenlendi. Köy meydanındaki törene Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal
ve köy sakinleri katıldı. Kanat'ın cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: DHA
Güncel