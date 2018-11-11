Kastamonu Köyde Yangın Çıktı, İtfaiye Ekipleri Göçük Altında Kalmaktan Kurtuldu

Kastamonu
'nun Tosya
ilçesine bağlı Karabey köyünde çıkan yangında 1 ev ile 2 samanlık kullanılamaz hale geldi. Saat 19.30 sularında ilçenin Karabey köyünde meydana gelen yangında yalnız başına yaşayan Munise Yazıcı'ya ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Köyde bulunan vatandaşlar tarafından ilk müdahale yapıldı ancak yangının giderek büyümesi nedeniyle Tosya Orman İşletme, Tosya İtfaiye
Müdürlüğü ve Ilgaz
ilçesinden gelen itfaiye ekipleri ile yangın iki buçuk saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Yangına müdahale sırasında evde göçük meydana gelirken itfaiye ekipleri son anda göçük altında kalmaktan kurtuldu. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in de hemen köye giderek inceleme yaptığı yangında soğutma çalışmaları gece yarısına kadar devam etti. Yangında evi yanan Munise Yazıcı ise yangın sırasında fenalaştı. Ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken yangında herhangi bir yaralanan olmadı. Olayla ilgili Jandarma
ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.
İtfaiye,Tosya,Kastamonu
11 Kasım 2018 Pazar 23:34