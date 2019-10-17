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Kastamonu merkezli uyuşturucu operasyonu

Kastamonu merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

17.10.2019 15:44Kastamonu merkezli uyuşturucu operasyonu
Kastamonu merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik Pınarbaşı ilçesi ile Bartın ve İstanbul'daki 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 2 gram skunk, 210 gram kubar esrar, 15 gram kenevir tohumu ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından Azdavay Adliyesine sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

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