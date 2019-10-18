Haberler » Güncel » Kastamonu merkezli uyuşturucu operasyonu

Kastamonu merkezli uyuşturucu operasyonu

Kastamonu merkezli 3 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan bir zanlı daha tutuklandı.

18.10.2019 11:59Kastamonu merkezli uyuşturucu operasyonu
Kastamonu merkezli 3 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan bir zanlı daha tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda M.K, gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Azdavay Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Aynı operasyon kapsamında Pınarbaşı ilçesi ile Bartın ve İstanbul'daki 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 2 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 210 gram kubar esrar, 15 gram kenevir tohumu ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanmış, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:36 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti
13:40 Bakan Ersoy: "400 binden fazla Çinliyi ülkemizde misafir ettik"
13:40 Tartıştığı kadının başörtüsünü çekmişti; 3 bin TL adli para cezasına çarptırıldı
13:39 Tel Abyad'da tek kalan Ermeni kilisesi SMO sayesinde güvende
13:34 Yaralı Şahin'i, tedavisi için yetkililere teslim etti
13:39 FETÖ operasyonunda eski askeri okul öğrencisine tutuklama
13:39 Japonya'daki Hagibis Tayfunu
18.10.2019 13:42:59