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Kastamonu'na dolaşmak için evden ayrılan şahıstan haber alınamıyor

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde dolaşmak için evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan alzheimer hastası için arama çalışması başlatıldı.

26.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:20 Kastamonu'na dolaşmak için evden ayrılan şahıstan haber alınamıyor
'nun ilçesinde dolaşmak için evden ayrılan ve kendisinden bir daha alınamayan alzheimer hastası için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Seydiler'de Ayvalar köyünde ailesiyle yaşayan alzheimer hastası 60 yaşındaki Kemal Vural, dolaşmak için öğle saatlerinde evden ayrıldı. Kemal Vural'ın havanın kararmasına rağmen eve dönmemesi üzerine ailesi, jandarmayı arayarak kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve vatandaşlar ile birlikte arama kurtarma çalışması başlattı.

1,5 gündür kayıp olan Kemal Vural'ı arama çalışmaları halen devam ediyor. - KASTAMONU

Kemal Vural, Kastamonu, Seydiler, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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