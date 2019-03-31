Kastamonu'nun Abana İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kaynak: AA

Kastamonu'nun Abana ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Yunus Akgül kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Yunus Akgül bin 156, CHP adayı Erfain Tekin bin 11, MHP adayı Erhan Özgür 90 oy aldı.Akgül'ün öz geçmişiYunus Akgül 1965'te Kastamonu'da dünyaya geldi.İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olan Akgül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdür yardımcılığında bulundu.Spor alanında çeşitli görevlerde bulunan Akgül, 2008 yılında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne atandı.2011'den 2018'e kadar Başbakanlık Müşaviri olarak görev yapan Akgül evli ve 2 çocuk babasıdır.