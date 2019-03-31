31 Mart 2019, 20:28
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Kastamonu'nun Çatalzeytin İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı...

Kastamonu

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Ahmet Demir kazandı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Ahmet Demir kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Demir 724, AK Parti adayı Musa İhsan Uğuz 663, CHP adayı Mahir Muhlis Acar 323 oy aldı.

-Demir'in öz geçmişi

1965 yılında Sinop'ta doğan Demir, ilk ve orta öğrenimini Çatalzeytin'de tamamladı.

Kendine ait akaryakıt şirketinin işletmeciliğini yapan Demir, 2009 yılından beri MHP Kastamonu İl Delegesidir.

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Kaynak: AA