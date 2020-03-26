Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kastamonu'nun giriş ve çıkışlarında kontroller arttırıldı

Kastamonu'nun giriş ve çıkışlarında kontroller arttırıldı 65 yaş kuralına uymayan 17 şahsa 6 bin 682 TL para cezası uygulandı Kastamonu Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin girişlerinde yapılan kontrollerde 65 yaş ve üzeri kuralına uymayan 17 şahsa 6 bin 682 TL para cezası uyguladı.

26.03.2020 21:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:08
Kastamonu 'nun giriş ve çıkışlarında kontroller arttırıldı
65 yaş kuralına uymayan 17 şahsa 6 bin 682 TL para cezası uygulandı
KASTAMONU - Kastamonu Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin girişlerinde yapılan kontrollerde 65 yaş ve üzeri kuralına uymayan 17 şahsa 6 bin 682 TL para cezası uyguladı.
Kastamonu'da üç pozitif vakanın tespit edilmesi üzerine şehrin giriş ve çıkışlarında kontroller sıklaştırıldı. Bu kapsamda Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, alınan kararlar ve yayınlanan genelgeler doğrultusunda 65 yaş ve üstü vatandaşların ev dışına çıkmalarının engellenmesi ve çıkanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılması ile suça karışmış kişilerin yakalanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla Kastamonu'da il merkezinde ve bağlı 19 ilçede eş zamanlı olarak uygulama gerçekleştirdi.
Toplam 42 ekip ve 144 personelin katılımıyla yapılan "Yol Uygulaması 2020-2" uygulamasında, 2 bin 600 şahsın GBT sorgusu yapıldı, ayıca 311 araç ta kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucunda yoklama bakaya durumunda bulunan 1 şahsa gerekli tebligat yapıldı, yaralama sucundan aranması bulunan 1 sahsa gerekli işlem yapıldı, kontrol edilen 19 araca 2 bin 971 TL para cezası uygulandı ve 2 araç trafikten men edildi, 65 yaş kuralına uymayan 17 şahsa 6 bin 682 TL para cezası uygulandı.
Ayrıca ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşıyan araçlar üzerinde yeni çıkarılan ek genelge kapsamında yolcu kapasitesine, bankalarda ise sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı konusunda çalışma yaptı. Ekipler tarafından vatandaşlara alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Kastamonu’nun giriş ve çıkışlarında kontroller arttırıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Genel

Haberin Videosu :

Kastamonu'nun giriş ve çıkışlarında kontroller arttırıldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Kastamonu'nun giriş ve çıkışlarında kontroller arttırıldı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

22:00: Koronavirüs salgını, İtalya'da 'haftalarca fark edilmedi' - Haberler 21:58: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi - Haberler 21:54: Bakan Varank: "Salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamalarına... - Haberler 21:52: Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarpıp şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler 21:49: Jandarmadan marketlerde korona virüs denetimi - Haberler 21:44: Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor - Haberler 21:00: Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı - Haberler 20:59: Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak - Haberler 20:29: Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi - Haberler 20:28: Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı 20:14: Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış?