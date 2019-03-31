31 Mart 2019, 23:03
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Kastamonu'nun İhsangazi İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı...

Kastamonu

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Hayati Sağlık kazandı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Hayati Sağlık kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hayati Sağlık 976, AK Parti adayı Zühtü Danacı 790, Diğer adayı 7 oy aldı.

-Sağlık'ın özgeçmişi-

Hayati Sağlık, 1966 yılında Kastamonu'da doğdu.

İlk ve orta eğitimini Kastamonu İhsangazi ilçesinde, lise öğrenimini Kastamonu'da tamamladı. 1987 yılında Kastamonu Eğitim Yüksekokulu'ndan mezun olan Sağlık aynı yıl öğretmenlik görevine başladı. Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarda idarecilik görevlerinde bulunan Sağlık lisans eğitimini İşletme Fakültesini bitirerek tamamladı.

İhsangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde müdür yardımcılığı görevini sürdüren Sağlık, 31 Mart 2019 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi İhsangazi Belediye Başkanı adayı olarak memuriyetten istifa etti.

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Kaynak: AA