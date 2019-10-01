Kastamonu'nun ilk gastronomi festivalinde muhteşem final

Renkli anlara sahne olan festivalde, ülkemizin ünlü şeflerinden Danilo Zanna, Hazer Amani, Sahrap Soysal ve konuk ülke İtalya'dan katılan şef Michele Esposito'nun gastroshowları ve alanında uzman isimlerin yer aldığı söyleşiler büyük ilgi gördü.

Kastamonu'nun doğal, kültürel ve tarihsel mirasına sahip çıkıp, ilin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmak üzere kurulmuş olan Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi (DMKİ) öncülüğünde, Kastamonu Valiliğinin himayesinde, Kastamonu Belediyesinin destekleriyle düzenlenen Kastrofest – Kastamonu Gastronomi Festivali, muhteşem bir finalle sona erdi. Bu yılki teması "Geleneğe Saygı, Geleceğe Miras" olarak belirlenen festivalde, ülkemizin ünlü şeflerinden Danilo Zanna, Hazer Amani, Sahrap Soysal ve konuk ülke İtalya'dan katılan şef Michele Esposito'nun gastroshowları ve alanında uzman isimlerin yer aldığı söyleşiler büyük ilgi gördü. Kastamonu'da iki gün boyunca gastronomi şöleni yaşatan Kastrofest'te, ünlü beslenme uzmanı ve diyetisyen Dilara Koçak'ın katılımıyla gerçekleşen "Geleneksel Tatlar Sağlıklı Sofralar" başlıklı gastroshow ve etkinliğe destek veren kuruluşlardan Mutfak Dostları Derneği öncülüğünde, gastronomi ve turizm dünyasından uzman isimlerin katılımıyla gerçekleşen "Gıdanın Geleceği" üst başlıklı paneller ve söyleşiler de festival ziyaretçilerince ilgiyle izlendi.

FESTİVAL DOLU DOLU GEÇTİ

Kastrofest, 28 Eylül Cumartesi günü, Hazer Amani, Danilo Zanna gibi gastronomi dünyasının yıldız isimlerinden gastroshowlar,"Geleneksel Kastamonu Köy Yemekleri" gibi birbirinden eğlenceli yemek yarışmaları, "Kastamonu Ev Yemekleri", "Kastamonu Saray Mutfağı" gibi geleneksel Kastamonu mutfağını yansıtan atölyeler ve çocuk etkinlikleri ile dolu dolu bir içerik sunmaya devam etti.

Üyeleri arasında Dr. Atıf Uğurlu, Ali Raif İlaç Sanayi Genel Müdürü Muzaffer Bal, Cubis Art İstanbul Kurucu Ortağı Zeynep Esen, gazeteci Mine Esen Ergür gibi Kastamonu'nun önde gelen isimlerinin yer aldığı DMKİ'nin sözcülüğünü üstlenen Gülsen Kırbaş, "Festival için hazırlıklarımızı tamamladık. Bugüne kadar şehrimizin mutfağını hep İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde tanıtmaya çalıştık. Artık herkesin Kastamonu'ya gelmesi ve bu lezzetleri yerine deneyimlemesi gerekiyor. Kastamonu'nun geleneksel tatlarını tüm Türkiye'ye, hatta tüm dünyaya duyurmasını amaçladığımız Kastrofest, kentin gastronomi turizmi alanındaki tanıtımı için büyük bir adım olacak" dedi.

Kastamonu'nun mutfak kültürünün zenginliğine rağmen henüz keşfedilmemiş bir gastronomi destinasyonu olduğunu belirten DMKİ üyesi ve festivalin ana sponsoru olan Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis festivalle ilgili şunları ifade etti: "Kastamonu'da 800'den fazla yemek çeşidi olduğu belirtiliyor; her ilçemizin farklı yemekleri mevcut. Bu zengin mutfak kültürünün herkese tanıtılması için DMKİ olarak yola çıktık. Kastrofest, Kastamonu'nun gastronomi turizminde markalaşması için bu alanda kente katma değer yaratacak ve bir ilki gerçekleştirecek. Bundan sonra festivalin sürdürülebilir olması da çok önemli, aslında esas iş festivalle başlıyor. 2018 Türk dünyası kültür başkenti olan Kastamonu bir anlamda yemek kültürünün de başkenti. Şehrimizin mutfağıyla ilgili yiyecek ve içeceklerin, üretme tekniklerinin, sofra kültürünü de araştırarak önce Türkiye'ye sonra dünyaya tanıtmak istiyoruz. Festivalle başlayarak, yöresel mutfak mirasımızı tanıtmaya yönelik, yeni projeleri de hayata geçirmeye devam edeceğiz".

Festivalin, Kastamonu'nun tarih boyunca farklı kültürlerle zenginleşmiş yerel gastronomik değerini öne çıkartarak kentin "yükselen turizm destinasyonu" olarak markalaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.