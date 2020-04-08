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Kastamonu'nun ilk pozitif vakası alkışlarla taburcu edildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde umreden döndükten sonra evinde rahatsızlanarak Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan ve pozitif teşhisi konulan Yaşar Çetin, alkışlarla taburcu edildi.

08.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:30
Kastamonu'nun ilk pozitif vakası alkışlarla taburcu edildi
Kastamonu 'nun Tosya ilçesinde umreden döndükten sonra evinde rahatsızlanarak Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan ve pozitif teşhisi konulan Yaşar Çetin, alkışlarla taburcu edildi. Çetin, moral ve motivasyonunu yüksek tutarak daha çabuk iyileştiğini söyledi.

Tosya ilçesinde umreden dönen ve evinde kendisini izole ettiği sırada rahatsızlanarak Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan 60 yaşındaki Yaşar Çetin, korona virüs şüphesiyle Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilmişti. Kastamonu'da korona virüsü teşhisi konulan ilk vaka olan Çetin, 23 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Güvenlik önlemi alınarak taburcu edilen Çetin, doktor, hemşire, sağlık personeli ve güvenlik görevlilerinin alkışları ile evine uğurlandı. Çetin, Tosya ilçesindeki evinde 14 gün boyunca kendisini izole edecek.

Umre kafilesi başkanlığı yapan Yaşar Çetin, "Kastamonu'da böyle güzel bir hastane olması gerçekten bütün hastalarımız için, bizler için bir şanstır. Emeği geçenlerden, bırakıp gidenlerden Allah razı olsun. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Burada ilgi ve alakayı çok beğendim. Bizim şöyle bir şansımız oldu. Vaka sayısı çok düşüktü. Ben, umre kafilesi başkanıyım. Çok şükür umrecilerin toplanmasında, Tosya Kaymakamlığımızın, Sağlık Müdürlüğümüzün çok faydaları olmuştur. Hastane çalışanlarımıza buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Bizler için her türlü fedakarlığı yapan hemşire kardeşlerimize, bizlerin hizmetini yapan sağlık personelimize teşekkür ediyorum. Bütün hastane çalışanlarına ve görevlilerine teşekkür ediyorum, hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Korona virüs tedavisinde maneviyatın çok önemli olduğunu söyleyen Çetin, "Eğer bir insan hasta olmadığı halde sağ iken zikir ile tespihatla meşgul olursa, burada tek başına kaldığı dönemlerde Kur'an ile meşgul olursa inanın bu sıkıntıları daha güzel atlatıyor. Çünkü eşim Şerife Çetin benden 1 gün sonra gelmesine rağmen benden 1 hafta önce taburcu oldu. Çünkü eşimin maneviyatı, benden biraz daha motivasyonu yüksekti. Hatta telefonla arayarak beni de motive etmeye çalıştı. Hemşirelerimiz, doktorlarımız, herkes bizleri çok mutlu etti. Allah hepinizden razı olsun. Haklarını helal etsinler" diye konuştu.

Basın mensuplarına da teşekkür eden Çetin, "Eğer dürüst gazetecilerimiz olmazsa kirli haberler çok fazla dolaşıyor. Bu yüzden görevinizde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Kastamonu, Tosya, Güncel
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