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Kastamonu'nun ilk pozitif vakası alkışlarla taburcu edildi

Kastamonu'nun ilk pozitif vakası alkışlarla taburcu edildi Korona virüs tedavisi gören Yaşar Çetin; Moral ve motivasyonunuzu yüksek tutarsanız daha çabuk iyileşiyorsunuz" Kastamonu'nun Tosya ilçesine Umreden döndükten sonra evinde rahatsızlanarak Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan ve...

08.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:45
Kastamonu 'nun ilk pozitif vakası alkışlarla taburcu edildi
Korona virüs tedavisi gören Yaşar Çetin; Moral ve motivasyonunuzu yüksek tutarsanız daha çabuk iyileşiyorsunuz"
KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesine Umreden döndükten sonra evinde rahatsızlanarak Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan ve ilk pozitif teşhisi konulan Yaşar Çetin, alkışlarla taburcu edildi. Çetin, moral ve motivasyonunun yüksek tutulması halinde daha çabuk iyileştiğini söyledi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesine Umre'den dönen ve evinde kendisini izole ettiği sırada rahatsızlanarak Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan 60 yaşındaki Yaşar Çetin, korona virüs şüphesi nedeniyle Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilmişti. Kastamonu'da korona virüsü teşhisi konulan ve ilk pozitif vaka olan Yaşar Çetin, Kastamonu Devlet Hastanesinde 23 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Her ihtimale karşı güvenlik önlemi alınarak taburcu edilen Yaşar Çetin, hastane çıkışında görev doktor, hemşire, sağlık personeli ve güvenlik görevlileri tarafından alkışlandı. Alkışlar arasında ambulansa bindirilen Yaşar Çetin, ardından memleketi Tosya ilçesine uğurlandı. Yaşar Çetin, Tosya'da 14 gün boyunca kendisine evinde izole edecek.
Tosya'da Umre Kafilesi Başkanlığı yapan Yaşar Çetin, "Kastamonu'da böyle güzel bir hastane olması gerçekten bütün hastalarımız için, bizler için bir şanstır. Emeği geçenlerden, bırakıp gidenlerden Allah razı olsun. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Burada ilgi ve alakayı çok beğendim. Bizim şöyle bir şansımız oldu. Vaka sayısı çok düşüktü. Ben, Umre Kafilesi Başkanıyım. Çok şükür umrecilerin toplanmasında, Tosya Kaymakamlığımızın, sağlık müdürlüğümüzün çok faydaları olmuştur. Hastane çalışanlarımıza buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Bizler için her türlü fedakarlığı yapan hemşire kardeşlerimize, bizlerin hizmetini yapan sağlık personelimize teşekkür ediyorum. Bütün hastane çalışanlarına ve görevlilerine teşekkür ediyorum, hepsinden Allah razı olsun" dedi.
Korona virüs tedavisinde maneviyatın çok önemli olduğunu söyleyen Yaşar Çetin, "Eğer bir insan hasta olmadığı halde sağ iken zikir ile tespihatla meşgul olursa, burada tek başına kaldığı dönemlerde, Kur'an ile meşgul olursa inanın bu sıkıntıları daha güzel atlatıyor. Çünkü eşim Şerife Çetin benden 1 gün sonrasına gelmesine rağmen benden 1 hafta önce taburcu oldu. Çünkü eşimin maneviyatı benden biraz daha motivasyonu yüksekti. Hatta telefonla arayarak beni de motive etmeye çalıştı. Hemşirelerimiz, doktorlarımız, herkes bizleri çok mutlu etti. Allah hepinizden razı olsun. Haklarını helal etsinler" diye konuştu.
Basın mensuplarına da teşekkür eden Çetin, "Eğer dürüst gazetecilerimiz olmazsa kirli haberler çok fazla dolaşıyor. Bu yüzden görevinizde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. Kastamonu’nun ilk pozitif vakası alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Kastamonu, Tosya, Umre, Genel
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