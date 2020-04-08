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Kastamonu'nun ilk vakası olan 60 yaşındaki kişi koronavirüsü yenerek alkışlarla taburcu edildi

Kastamonu'nun ilk koronavirüs (Kovid-19) vakası olan 60 yaşındaki kişi alkışlarla evine gönderildi.

08.04.2020 18:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:02
Kastamonu 'nun ilk koronavirüs (Kovid-19) vakası olan 60 yaşındaki kişi alkışlarla evine gönderildi.
Umreden döndükten sonra Kovid-19 testi pozitif çıkan Yaşar Çetin'in, Kastamonu Devlet Hastanesindeki 23 gün süren tedavisi tamamlandı.
Sağlık personeli tarafından alkışlarla taburcu edilen Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kastamonu Devlet Hastanesinin bütün hastalar için büyük bir şans olduğunu söyledi.
Hastanenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Çetin, "Ben umrecilerin kafile başkanıyım. Çok şükür umrecilerimizin toplanmasında Sağlık Müdürümüzün, müdür yardımcılarımızın, Tosya Kaymakamımız ve Tosya başhekimimizin çok büyük katkıları oldu. Gecesini gündüzüne katan bizimle sabırla ilgilenen her türlü fedakarlığı yapan sağlık çalışanlarımıza, bütün hastane personeline çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin." dedi.
Testinin pozitif çıkmasından bir gün sonra eşinin testinin de pozitif çıktığını belirten Çetin, "Burada maneviyat çok önemli. Eğer bir kişi hasta olmadan önce zikir ve tesbihatla meşgul olursa burada tek başına kaldığı dönemlerde bu sıkıntıları daha güzel atlatıyor. Eşim benden bir gün sonra geldi ama benden bir hafta önce taburcu oldu. Onun maneviyatı ve motivasyonu benden daha yüksekti." diye konuştu. Kastamonu’nun ilk vakası olan 60 yaşındaki kişi koronavirüsü yenerek alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonu, Tosya, Güncel
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