31 Mart 2019, 22:47
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Kastamonu'nun İnebolu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kastamonu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Huner Özay kazandı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Huner Özay kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa Huner Özay 2 bin 744, MHP adayı Engin Uzuner bin 845, Diğer adayı 494 oy aldı.

Özay'ın öz geçmişi -

Özay, 1972 yılında İnebolu ilçesinde dünyaya geldi.

İlk ve ortaokulu ilçede okuyan Özay, Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü'nü bitirdi.

Deniz Ticareti Odası İnebolu Temsilciliği görevini yürüten Özay, 2017'den itibaren AK Parti İlçe Başkanlığı yaptı.

Özay, evli ve 2 çocuk babası. Mustafa Huner Özay, Kastamonu, AK Parti, İnebolu, Güncel
Kaynak: AA