Kastamonu'nun Küre İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kastamonu
'nun Küre
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Salih Turan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Salih Turan
576, MHP
adayı Serkan Sevinç
464, İYİ Parti
adayı Kamil Aydınlı
369 oy aldı.
-Turan'ın özgeçmişi Salih Turan
, 1969 yılında Kastamonu
'nun Küre ilçesinde doğdu.
Eğitiminin ardından 1986 yılında Hollanda
'ya giden Turan 1986 ve 2014 yılları arasında Hollanda
'da yaşadı.
18 yıl boyunca Hollanda Delft Belediyesi'nde çalışan Turan, daha sonra kendi işini kurarak ticaret hayatına atıldı.
Hollanda Türk Federasyonu'nda çeşitli görevlerde bulunan Turan, 2004 - 2007 yılları arası Hollanda Diyanet Vakfı'nda gönüllü olarak çalıştı. Türkiye
'ye döndükten sonra ticarete devam eden Turan, evli ve üç çocuk babası.
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Kaynak: AA