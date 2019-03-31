Kastamonu'nun Pınarbaşı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Şenol Yaşar kazandı.<br><br>Kesin olmayan sonuçlara göre, Şenol Yaşar 673, İYİ Parti adayı Bayram Sarımeşe 469, MHP adayı Aslan Altuntaş 365 oy aldı.<br><br>-Yaşar'ın özgeçmişi-<br><br>Şenol yaşar 1964 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.<br><br>Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra kamu sektöründe çalışmaya başlayan Yaşar, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş'de çeşitli görevlerde bulundu.<br><br>Son olarak genel Müdür Danışmanlığı görevindeyken 2017 yılında emekliye ayrılan Yaşar, evli ve 2 çocuk babası.