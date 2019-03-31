31 Mart 2019, 20:00
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Kastamonu'nun Pınarbaşı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

Kastamonu

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Şenol Yaşar kazandı.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Şenol Yaşar kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Şenol Yaşar 673, İYİ Parti adayı Bayram Sarımeşe 469, MHP adayı Aslan Altuntaş 365 oy aldı.

-Yaşar'ın özgeçmişi-

Şenol yaşar 1964 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra kamu sektöründe çalışmaya başlayan Yaşar, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş'de çeşitli görevlerde bulundu.

Son olarak genel Müdür Danışmanlığı görevindeyken 2017 yılında emekliye ayrılan Yaşar, evli ve 2 çocuk babası. İYİ Parti, Şenol Yaşar, AK Parti, Kastamonu, Güncel
Kaynak: AA