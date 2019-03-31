Kastamonu'nun Seydiler İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı...

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Mehmet Erdoğan kazandı.<br><br>Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Erdoğan 598, AK Parti adayı Oğuz Yılmaz 579, CHP adayı Halit Cesur 535 oy aldı.<br><br>Erdoğan'ın öz geçmişi -<br><br>Erdoğan, 1957'de Seydiler'de doğdu.<br><br>İlk ve orta eğitimini Seydiler'de, lise eğitimini Kastamonu'da tamamladı.<br><br>Gazi Üniversitesi Eğitim Enstitüsünde yükseköğrenimini tamamladı.<br><br>Seydiler Halk Eğitim Merkezi Müdürü olarak emekliye ayrıldı.<br><br>Evli ve iki çocuk babası.