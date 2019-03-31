Kastamonu'nun Taşköprü İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Abdullah Çatal kazandı.<br><br>Kesin olmayan sonuçlara göre, Abdullah Çatal 4 bin 331, AK Parti adayı Hüseyin Arslan 4 bin 286, CHP adayı Ahmet Kesim 818 oy aldı.<br><br>-Çatal'ın öz geçmişi<br><br>Abdullah Çatal 1977 tarihinde Taşköprü'de doğdu. İlk ve ortaokulu İstanbul'da tamamlayan Çatal, 2013 yılında Kastamonu Otobüsçü İşletmeleri Derneği Başkanlığına ve Türkiye Otobüsçüler Federasyonu yönetim kurulu üyeliğine seçildi.<br><br>Çatal, evli ve üç çocuk babasıdır.