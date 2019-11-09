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Kastamonu otomobilin önüne çıkan ayı, korkuttu

Otomobilin önüne çıkan ayı, korkuttuKastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, otomobille eve giden köylülerin köprü üzerinde rastladıkları bozayı, tedirginlik yarattı.

09.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:13
Otomobilin önüne çıkan ayı, korkuttu
'nun ilçesinde, otomobille eve giden köylülerin köprü üzerinde rastladıkları bozayı, tedirginlik yarattı.
Olay, dün akşam saatlerinde köyü yolu üzerindeki Paşalı Köprüsü'nde meydana geldi. İlçe merkezinden otomobille evlerine giden 3 kişi, bir anda önlerine çıkan bozayıyı gördü. Araçtaki köylüler, köprünün korkuluklarına çıkmaya çalışırken rastladıkları ayıyı görünce tedirgin oldu. İçlerinden birisinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği ayı, aracı görünce korkuluklardan inip, ormanın içine doğru koşarak gözden kayboldu.
Kastamonu otomobilin önüne çıkan ayı, korkuttu

Çatalzeytin, Kastamonu, Paşalı, Güncel

Kaynak: DHA


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