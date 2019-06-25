25.06.2019 20:11
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Kastamonu sahiline ölmüş büyükbaş hayvan vurdu

-Kastamonu sahiline ölmüş büyükbaş hayvan vurduKASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesi sahiline büyükbaş hayvan ölüsü vurdu.

- Kastamonu sahiline ölmüş büyükbaş hayvan vurdu
KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesi sahiline büyükbaş hayvan ölüsü vurdu.
Edinilen bilgiye göre Cide'nin Yenice Köyü sahiline 350 kilo ağırlığında ayakları bağlı şekilde ölmüş büyükbaş hayvan vurdu. Hayvan ölüsünü görenler durumu yetkililere bildirdi. İki gündür olduğu yerde duran hayvan ölüsünün kötü kokular yaymasından şikayetçi olan vatandaşlar, hayvan ölüsünün kaldırılmasını bekliyor. Ayakları bağlı ve kulak küpesi olmayan büyükbaş hayvanın gemiden düştüğü tahmin ediliyor.Kastamonu sahiline ölmüş büyükbaş hayvan vurdu
Kaynak: İHA
Yenice , Cide , Kastamonu , 3. Sayfa

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