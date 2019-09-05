Haberler» Spor» Haber

Kastamonu, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına hazır

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonu Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının Türkiye'deki hazırlıklarını tamamladı.

05.09.2019 21:24 Kastamonu, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına hazır
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonu Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının Türkiye'deki hazırlıklarını tamamladı.
Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için hafta sonunda ilk ön eleme maçını Sırbistan'ın Zork Jagodina takımıyla oynayacak Kastamonu Belediyespor, bu maçtan galip gelmesi durumunda İspanya'nın Rocasa Gran Canaria ve Çekya'nın DNK Banik Most takımlarının oynayacağı maçın galibiyle karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için hafta sonunda Çekya'da ön eleme maçı yapacak Kastamonu temsilcisi, Atatürk Spor Salonu'nda yaptığı son antrenmanla Türkiye'deki hazırlıklarını tamamladı.
Antrenör Okan Halay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cumartesi günü karşı karşıya gelecekleri maça odaklandıklarını belirterek, "Hazırlıklarımızı cumartesi günkü maça göre yaptık. Teknik ekip ve sporcular Zork Jagodina maçına kilitlenmiş durumda. İlk maçımızdan galip ayrılıp, Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha yaklaşmak istiyoruz." dedi.
Takımın durumunun çok iyi olduğuna işaret eden Halay, "Güzel bir çalışma dönemini geride bıraktık. Takımımızın iyi bir yolda olduğunu düşünüyorum. Çekya'dan güzel sonuçlarla döneceğimize inanıyorum." diye konuştu.
Halay, karşılaşma öncesi takımda sakat oyuncunun bulunmadığını belirtti.

Kastamonu Belediyespor, Kastamonu, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:14   Ünal Aysal: Bu sefer tüm düşmanlar çok erken maskesini indirdi
00:08   Ömer yağmur: kayseri'ye iyi bir basketbol seyrettirmek istiyoruz
00:08   Naim süleymanoğlu'nun film ve kitap tanıtım toplantısı yapıldı
23:59   Semih Erden isyan etti: Köpek gibi çalıştım...
23:59   Aykut Kocaman: İlk 3 maçta istediğimiz sonuçları alamadık
23:57   Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
23:50   Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri