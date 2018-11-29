Kastamonu Seka Yeniden Üretime Geçsin"

29 Kasım 2018 Perşembe 15:02



29 Kasım 2018 Perşembe 15:02

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Kastamonu'nun, tüm değerleri ve potansiyeline rağmen biriken bir yığın sorunla baş etmeye çabaladığını; iktidarın ise ısrarla bu kenti "göz ardı ettiğini" öne sürdü.Baltacı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bir öğrencisinin saldırısına uğrayan Kastamonu 10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Gülden Doğan Eçi'nin kendisine yazdığı mektubu okudu.Dün de Kastamonu Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde iki öğrenci arasında yaşanan kavganın cinayetle sonuçlandığını anlatan Baltacı, "İktidarın her alanda toplumsal şiddeti ve nefreti körükleyen bir dili tercih etmesi, şiddet olaylarına yaklaşımı ve uyguladığı politikaların rolü, ne yazık ki bu olaylarla doğrudan bağlantılıdır." dedi."Kutuplaştırılan Türkiye'nin bir sevgiye, bir kucaklaşmaya ihtiyacı var." ifadesini kullanan Baltacı, "Bir çocuktan bir katil yaratan anlayışı sorgulamadan yapılacak hiçbir şey, tarihe ve çocuklarımıza karşı vebalimizi hafifletmez. Bu çocuklarımızın durumundan hepimiz sorumluyuz." değerlendirmesini yaptı.Kastamonu'da 2018-2019 eğitim-öğretim döneminin 815 öğretmen açığıyla başladığını vurgulayan Baltacı, bu açığın mutlaka kapatılması gerektiğini dile getirdi. Baltacı, okul ve öğretmen açığı nedeniyle bugün Kastamonu'da 10 bin 200 öğrencinin taşımalı olarak eğitim alabildiğini söyledi.Kastamonu'da hekim açığı başta olmak üzere birçok noksanlık bulunduğunu savunan Baltacı, "Bu şehrin her alanda daha fazla devlet desteğine, daha fazla yatırıma ihtiyacı var." diye konuştu.Merkezi Kastamonu olacak "Batı Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresinin" mutlaka kurulması gerektiğini vurgulan Baltacı, Balıkesir'de olduğu gibi Kastamonu Taşköprü'deki SEKA Kağıt Fabrikasının da yeniden üretime geçirilmesini istedi.Hasan Baltacı, şunları kaydetti:"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'gözüm Sakarya'da, kulağım İnebolu'da' dediği, Kurtuluş Mücadelesi Zaferi sonrası İstiklal Madalyası'yla onurlandırdığı İnebolu, Kastamonu'dadır. Pirinci, ahşap sanayisi ve ürettiği kapıları ile ünlü Tosya, Kastamonu'nun en büyük ilçesidir. Binlerce yıllık Siyez tohumunun anavatanı İhsangazi, Kastamonu'dadır. Kanyonları, mağaraları, rengarenk kıyafetleri, sıcakkanlı insanlarıyla misafirlerini karşılayan Azdavay, Şenpazar, Pınarbaşı, Kastamonu'dadır. Karadeniz'in en uzun sahilini oluşturan ilçeler Cide, Doğanyurt, İnebolu, Abana ve Çatalzeytin, Kastamonu'dadır. Kastamonu'nun tam 170 kilometre sahili vardır. Anadolu'nun kadim şehri Kastamonu, tüm değerlerine ve potansiyeline rağmen biriken bir yığın sorunla baş etmeye çabalamakta, iktidar ise ısrarla bu kenti göz ardı etmektedir."