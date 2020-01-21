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Kastamonu, Sinop ve Tokat'ta 128 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor

Kastamonu, Sinop ve Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 128 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

21.01.2020 14:28 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:28Kastamonu, Sinop ve Tokat'ta 128 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor
, ve 'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 128 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, özellikle yüksek rakımlı köylerde kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

Kar yağışının etkili olduğu Ağlı'da 2, Azdavay'da 13, Bozkurt'ta 1, Çatalzeytin'de 4, Devrekani'de 3, Doğanyurt'ta 5, İnebolu'da 21, Küre'de 4 ve Şenpazar'da 8 olmak üzere 61 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.
Tokat'ta 33, Sinop'ta da 34 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Amasya'da ise dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle 6 ilçede 84 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekiplerinin 8 greyder, 6 bıçaklı kamyon, 9 kepçe ile yürüttüğü çalışma sonucu tüm köy yolları ulaşıma açıldı.

Kastamonu, Sinop, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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