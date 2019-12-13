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Kastamonu tanıtım günleri misafirlerini bekliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kocaeli Valiliği, Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi ve Kocaeli Kastamonulular Derneği iş birliği ile düzenlenen Kastamonu Tanıtım Günleri, misafirlerini bekliyor.

13.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:07Kastamonu tanıtım günleri misafirlerini bekliyor
Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kocaeli Valiliği, Valiliği, Kastamonu Belediyesi ve Kocaeli Kastamonulular Derneği iş birliği ile düzenlenen Kastamonu Tanıtım Günleri, misafirlerini bekliyor.

Anadolu Kültürü'nün Kocaeli'ye taşındığı İnterteks Fuar Alanı'nda geniş gastronomi ve yöresel ürünlerin yer aldığı Kastamonulu yöresel sanatçıların sahne alacağı tanıtım günleri, sona erecek.

Kastamonu kocaeli'ye taşındı

'Anadolu Kocaeli'de' projesi kapsamında 15 Aralık Pazar günü sona erecek olan Kastamonu tanıtım günleri eğlenceli aktiviteleri ve gerçekleşecek mini konserleriyle ziyaretçilerini bekliyor. Kastamonu'nun yöresel davul zurna ekibinin karşıladığı misafirler, Uluslararası İnterteks Fuar Alanı'na kurulan fuarını gezerken hem eğleniyor hem de güzel bir gün geçiriyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kastamonu, Kocaeli, Güncel

Kaynak: İHA

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