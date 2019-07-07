07.07.2019 15:19
Haberler» Güncel» Haber

Kastamonu Taşköprü'de 5 ahşap ev yandı

Taşköprü'de 5 ahşap ev yandıKastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bağlı Kabalar köyünde ahşap evde çıkan yangın, bitişikteki evlere sıçradı.

Taşköprü'de 5 ahşap ev yandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bağlı Kabalar köyünde ahşap evde çıkan yangın, bitişikteki evlere sıçradı. 5 evin kullanılamaz hale geldiği yangında, 1 kişi duman etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Yangın, öğle saatlerinde Taşköprü ilçesinde bağlı Kabalar köyünde meydana geldi. Cemal Gökkaya'ya ait iki katlı evde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki evlere sıçradı. Paniğe neden olan yangın sonrası köye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, 5 eve sıçrayan yangına müdahale etti. Yangında evlerde büyük hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Kastamonu Taşköprü'de 5 ahşap ev yandı
Kaynak: DHA
Kastamonu, Taşköprü, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:25   Bursa'da 12 ton kaçak midye ele geçirildi
15:24   Güzelçamlı Milli Parkı araç girişine kapatıldı
15:24   Motosikletten yola düşen çifti, üzerinden kamyon geçmesiyle öldü
15:23   DHA İSTANBUL - BAĞCILAR'DA İKİ KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA ANI KAMERADA
15:23   Antalya'da silahlı saldırı: 1 ölü
15:22   Ahşap gulet yandı
15:22   Aşhane personelinin dikkati yaşlı adamın hayatını kurtardı