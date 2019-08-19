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Kastamonu tır devrildi: 1 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

19.08.2019 18:08 Kastamonu tır devrildi: 1 yaralı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kastamonu'dan Tosya istikametine gitmekte olan sürücüsünün ismi tespit edilemeyen 37 NA 668 plakalı tır, Karadere Mevkiine geldiği sırada bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yola devrildi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı. Yoldan geçenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen 122 ambulansıyla hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Emniyet güçleri kaza sonrası soruşturma başlattı. - KASTAMONU

Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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