Kastamonu, Tokat ve Amasya'da koronavirüs tedbirleri
Yeni tip koronavirüs (kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sürüyor.
15.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:44
Yeni tip koronavirüs (kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sürüyor.
Kastamonu Adliyesi hakimleri, Kovid-19 tedbirlerini görüşmek üzere bir araya geldi.
Toplantıda alınan kararlarda, zorunlu durumlar haricinde duruşma yapılmayacağı, ifade alınmayacağı, mahkeme salonlarında yoğunluğun yaşanmaması ve risk teşkil etmemesi için vatandaşların çok zorunlu durumlar dışında adliyeye gelmemesi, zorunlu durumlarda vatandaşın önlemler çerçevesinde hassasiyet göstererek ön büroda işlerini bitirip adliyeden ayrılmaları, duruşma salonlarına alınmamaları ve adliye koridorlarındaki yoğunluğunun önüne geçilmesi kararlaştırıldı.
Duruşmaların ertelenmesi noktasında vatandaşın ve avukatların telefon, mesaj ve e-Devlet gibi vasıtalarla bilgilendirileceği, bir mağduriyete sebebiyet verilmeyeceği, cezaevinde tutuklu olan sanıkların da video konferans sistemi ile duruşmalara katılmasına karar verildi.
Amasya
Amasya Belediyesi bünyesinde oluşturulan dezenfekte ekibi, belediye binasından başladığı çalışma kapsamında, otobüs durakları, camiler, şehirler arası terminal binası ile şehir içinde çalışan hatlı minibüs ve özel halk otobüslerini dezenfekte etti.
Belediye Başkanı Mehmet Sarı, dezenfekte işlemlerinin kamu binaları, kamuya açık park ile bahçelerde de yapılmaya başlandığını ve kısa aralıklarla çalışmaların süreceğini söyledi.
Sarı, düzenli olarak yaptıkları dezenfeksiyon çalışmalarına bu kez toplu kullanım alanlarını da ilave ederek kapsamı genişlettiklerini aktardı.
Tokat
Tokat'ın Erbaa ilçesinde belediye ekipleri, ilçe genelindeki toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.
Erbaa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında otogar, belediye hizmet binası, Cumhuriyet Meydanı, çarşılar olmak üzere ilçede yoğun şekilde kullanılan tüm noktalarda dezenfekte çalışması yaptı.
Dezenfekte çalışmalarının düzenli devam edeceği belirtildi.
Kastamonu Adliyesi hakimleri, Kovid-19 tedbirlerini görüşmek üzere bir araya geldi.
Toplantıda alınan kararlarda, zorunlu durumlar haricinde duruşma yapılmayacağı, ifade alınmayacağı, mahkeme salonlarında yoğunluğun yaşanmaması ve risk teşkil etmemesi için vatandaşların çok zorunlu durumlar dışında adliyeye gelmemesi, zorunlu durumlarda vatandaşın önlemler çerçevesinde hassasiyet göstererek ön büroda işlerini bitirip adliyeden ayrılmaları, duruşma salonlarına alınmamaları ve adliye koridorlarındaki yoğunluğunun önüne geçilmesi kararlaştırıldı.
Duruşmaların ertelenmesi noktasında vatandaşın ve avukatların telefon, mesaj ve e-Devlet gibi vasıtalarla bilgilendirileceği, bir mağduriyete sebebiyet verilmeyeceği, cezaevinde tutuklu olan sanıkların da video konferans sistemi ile duruşmalara katılmasına karar verildi.
Amasya
Amasya Belediyesi bünyesinde oluşturulan dezenfekte ekibi, belediye binasından başladığı çalışma kapsamında, otobüs durakları, camiler, şehirler arası terminal binası ile şehir içinde çalışan hatlı minibüs ve özel halk otobüslerini dezenfekte etti.
Belediye Başkanı Mehmet Sarı, dezenfekte işlemlerinin kamu binaları, kamuya açık park ile bahçelerde de yapılmaya başlandığını ve kısa aralıklarla çalışmaların süreceğini söyledi.
Sarı, düzenli olarak yaptıkları dezenfeksiyon çalışmalarına bu kez toplu kullanım alanlarını da ilave ederek kapsamı genişlettiklerini aktardı.
Tokat
Tokat'ın Erbaa ilçesinde belediye ekipleri, ilçe genelindeki toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.
Erbaa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında otogar, belediye hizmet binası, Cumhuriyet Meydanı, çarşılar olmak üzere ilçede yoğun şekilde kullanılan tüm noktalarda dezenfekte çalışması yaptı.
Dezenfekte çalışmalarının düzenli devam edeceği belirtildi.
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Kaynak: AA
Manşet
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