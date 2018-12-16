Kastamonu Türk Dünyasından Öğrencilere Ev Sahipliği Yapıyor

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu
Üniversitesinde (KÜ) öğrenim gören 4 bin yabancı uyruklu öğrencinin yüzde 78'ini Türk dünyasından gelen öğrenciler oluşturuyor. Kazakistan
'ın Türkistan şehrinde geçen yıl gerçekleştirilen Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Daimi Konseyi'nin 35. dönem toplantısında 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu, Türk dünyasından çok sayıda öğrenciye ev sahipliği yapıyor.
"Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilmeden önce Türk dünyasından öğrencileri ağırlamaya başlayan Kastamonu, 18 Aralık
'ta bu unvanı devredecek olmasına rağmen, Türk dünyası ile ilişkilerini hız kesmeden sürmeye devam edecek.
Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk dünyasıyla olan ilişkilerinin uzun yıllardır devam ettiğini söyledi.
Kastamonu'nun "Türk Dünyası Kültür Başkenti" olmasıyla ilişkilerin daha da arttığını ifade eden Aydın, toplam 33 bin öğrencisi olan üniversitenin Türk dünyasından gelen öğrencilerle öğrenci sayısının her geçen gün arttığını ifade etti.
Türk vatandaşı olmayan öğrencilerin lisans ve ön lisans seviyesindekilerin yüzde 78'inin Türk dünyasından olduğuna işaret eden Rektör Aydın, şunları dile getirdi:
"Üniversitemizde yüksek lisans ve doktorada 504 yabancı öğrencimiz var. Bunların yüzde 37,5'i Türk dünyasından. Lisans ve ön lisans seviyesinde 4 bin öğrencinin yüzde 78'i çok ciddi bir rakam. Bunların ülke sıralamasına bakarsak Azerbaycan
, Türkmenistan
, Kırgızistan
, Kazakistan, Tacikistan
, Özbekistan
var. Bunlar en başta gelenleri. Bunların dışında Afganistan
, Irak
, Suriye
, Doğu Türkistan
, Batı Trakya
, Kosova
, Moldova
, Ukrayna
, Tataristan
, İran
, ve Suudi Arabistan
'dan gelen talebelerimiz var. Yine Doğu Türkistan'dan da 250 civarında çocuğumuz var."
Aydın, öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.
Öğrencileri ülkelerine mesleklerini en iyi şekilde öğrenmiş olarak göndereceklerine işaret eden Aydın, "Yabancı talebe sayısı bakımından yüzde olarak en üst sırada biz varız. Sayı bakımından demiyorum çünkü talebe sayısı 100 bine gelmiş üniversiteler var. Yüzde olarak en yüksek biziz şu anda. Türk dünyasından gelen talebe olarak da en yüksek biziz." dedi.
"Kastamonu Üniversitesi, kültür başkenti olmadan da yüzünü o tarafa dönmüştü"
Mezun olan öğrencilerin ülkelerinde iyi işlerde çalışmasının kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:
"Kastamonu Üniversitesi kültür başkenti olmadan da yüzünü o tarafa dönmüştü. Bugün de yüzümüz bizim doğuya dönük. Kültür başkenti olunca faaliyetlerimizin daha fazla meyvesini almak için ilave gayretlerimiz oldu. Sempozyum, konferans sayısını arttırdık. Kültür sanat faaliyet sayısını arttırdık. Haftada iki üç program yaptığımız oldu. Türk dünyasından faaliyetlerde bulunmak üzere misafir getirdik."
"Kastamonu, Anadolu'nun kültürünü koruyabilmiş nadir şehirlerden biri"
Kırgızistan'dan 4 yıl önce misafir öğretim üyesi olarak gelen Kudret Artıkbaev, kentin kültür başkenti olarak seçilmesinde Kastamonu Üniversitesinin Türk dünyası ile olan ilişkilerinin önemli rol oynadığını vurguladı.
"Biz her yıl üniversitede Kırgız, Kazak kültür günlerini yaptık." diyen Artıkbaev, "Üniversite olarak biz eskiden beri Türk dünyasıyla sıkı ilişkiler içindeyiz. Bu sene Kastamonu'nun kültür başkenti olarak seçilmesi isabet oldu. Kastamonu bu anlamda Anadolu'nun kültürünü koruyabilmiş nadir şehirlerden biri. Buraya Türk dünyasından ve akraba topluluklardan gelen öğrenciler çok fazla sıkıntı çekmiyor çünkü kültürel benzerlik tarihi ortak geçmiş bunlar buraya gelen öğrencilerin adaptasyonunda çok öne çıkmaktadır." diye konuştu.
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten gelen Turizm Fakültesi son sınıf öğrencisi Aliia Raiymbekova, 4 yıldır Kastamonu'da olduğunu belirtti.
Kastamonu'yu çok sevdiğini anlatan Raiymbekova, "Buraya çok alıştım. Ülkeme gittiğimde bir ay sonra burayı özlemeye başlıyorum. İnsanlar çok sıcakkanlı. Dört yıldır burada birçok sempozyuma ve etkinliğe katıldım. Ülkemi tanıttım, ülkemize de Türkiye
'yi tanıtmış olduk." ifadelerini kullandı.
Kazakistan'dan gelen KÜ Turizm Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Symbat Mukhtahun ise Kastamonu'ya geldiğinde yabancılık çekmediğini söyledi.
Kastamonu'yu çok sevdiğini ifade eden Mukhtahun, "Sonuçta aynı kökenden geliyoruz. İnsanlar, hocalar çok iyi. Ülkeme gittiğimde tarihinizi anlatacağım. İnsanlar çok yardımsever." dedi.
16 Aralık 2018 Pazar 11:46