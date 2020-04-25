Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Kastamonu Üniversitesi el dezenfektanı üretimine başladı

Kastamonu Üniversitesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki kurumların ihtiyacını karşılamak için el dezenfektanı üretimine başlandı.

25.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:56
Kastamonu Üniversitesi el dezenfektanı üretimine başladı
Kastamonu Üniversitesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki kurumların ihtiyacını karşılamak için el dezenfektanı üretimine başlandı.
Üniversitede ilk etapta üretilen 750 litre dezenfektan, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ve İl Sağlık Müdürü Sadettin Yazı'nın katılımıyla düzenlenen programda, İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
Ayrıca Kastamonu Üniversitesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında, ülkenin acil ihtiyaç duyduğu hijyen ürünlerinin araştırma, geliştirme ve üretimiyle ilgili teknik destek, üretim ve analiz hizmetlerinin verilmesini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.
Rektör Topal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün etil alkol bazlı formülasyonuna uygun olarak Prof. Dr. Hakan Akyıldız Merkezi Laboratuvarı'nda el dezenfektanı ürettiklerini söyledi.
Birçok alanda kente katkı verebilecek potansiyele sahip olduklarını vurgulayan Topal, "Bizler bu işi, bu potansiyelin küçük bir numunesi olarak görüyoruz. İnşallah zaman içinde ilimize sağlıktan sanat alanına kadar her noktada katkı vermek istiyoruz." dedi.
İl Sağlık Müdürü Yazı ise Kovid-19 ile mücadelede Kastamonu'nun güzel bir durumda olduğunu belirtti. Yazı, şunları kaydetti:
"En büyük kırılma noktamız PCR cihazının ilimizde aktif hale getirilmesiydi. Üniversite olarak gerekli ihtiyacın karşılanmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Hijyen ve koruyucu malzeme temini konusunda destek vermeniz büyük avantaj. Başta Rektörümüz olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Kastamonu'da hep beraber olduğumuzun bir göstergesi, ortaya çıkan bu ürünlerdir."

Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Rektör, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korona şüphelisi hasta, kaçmaya çalışırken hayatını kaybetti Haberler
Korona şüphelisi hasta, kaçmaya çalışırken hayatını kaybetti
Trabzon’da polislerin bu görüntüsü sonrasında Valilik harekete geçti Haberler
Trabzon'da polislerin bu görüntüsü sonrasında Valilik harekete geçti
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı Haberler
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı
’Öldü’ denilen Kim Jong-un’dan haber var Haberler
"Öldü" denilen Kim Jong-un'dan haber var
Tekirdağ’da dün gece görülen sıralı ışıklar, bu gece yine görüldü Haberler
Tekirdağ'da dün gece görülen sıralı ışıklar, bu gece yine görüldü
New York’ta yaşayan Tolga Karel: Tır ile 12 ceset taşıdım Haberler
New York'ta yaşayan Tolga Karel: Tır ile 12 ceset taşıdım
Koronadan ölen hastanın yakınları, kadın doktora oksijen tüpüyle saldırdı! Doktor, Twitter’dan yardım istedi Haberler
Koronadan ölen hastanın yakınları, kadın doktora oksijen tüpüyle saldırdı! Doktor, Twitter'dan yardım istedi
’Düşman kardeş’in Kim’den hala umudu var Haberler
"Düşman kardeş"in Kim'den hala umudu var
Haberler››Güncel››Kastamonu Üniversitesi el dezenfektanı üretimine başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:58: İzmir'e Katar'dan 292 Türk vatandaşı getirildi (2) - Haber 01:52: Malatya'da 4 günlük kısıtlama sonrası sokaklar hareketlendi - Haber 01:48: 36 yaşındaki kişi evde ölü bulundu - Haber 01:46: Katar'dan getirilen 291 Türk vatandaşı Manisa'da karantinaya alındı - Haber 01:45: Şehzadeler'de et restoranında yangın - Haber 23:59: Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi - Haber 22:56: Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü - Haberler 22:38: Trabzon'da site yöneticisine orantısız güç kullanan polisler hakkında Valilik inceleme başlattı - Haberler 22:06: Son Dakika: İtalya'da koronavirüse tedbirleri 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek - Haber 21:09: Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi - Haber