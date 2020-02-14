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Kastamonu Üniversitesi ile DKMP arasında protokol imzalandı

Kastamonu Üniversitesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

14.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:40Kastamonu Üniversitesi ile DKMP arasında protokol imzalandı
Üniversitesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Kastamonu Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında üniversitenin "Ormancılık ve Tabiat Turizmi" alanında çeşitli kurumlarla iş birlikleri yapmaya devam ettiği kaydedildi.
İş birliği protokolünün Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ve DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit tarafından imzalandığı bildirilen açıklamada, "Kastamonu'nun damarlı bitkileri, kuşlar, memeliler, çift yaşarlar, sürüngenler, iç su balıkları ve habitatını izleme işine dair iş birliği protokolü imzaladı." ifadesi kullanıldı.

Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

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