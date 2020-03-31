Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kastamonu Valisi Karadeniz'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışlayarak destek oldu.

31.03.2020 21:02 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:02
Kastamonu Valisi Karadeniz'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz , Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışlayarak destek oldu.
Karadeniz, Valilikte kampanyayla ilgili düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" yardım kampanyasını başlattığını hatırlattı.
Kampanyanın yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'yi de etkisi altına alması nedeniyle başlatıldığına işaret eden Karadeniz, "Her şeye rağmen az ya da çok gelir elde etmeye devam eden insanların, bu millet adına fedakarlık yaparak iş yerini kapatanlara ve o işyerlerindeki çalışanlara bir vefa borcu olduğunu düşünüyorum. Bu amaçla bir yardım kampanyası başlatıldı. Bu kampanyaya ben de bir maaş tutarı ile katılıyorum." diye konuştu.
Toplantıya, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Esnaf Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Dursun Ergin, Ticaret Borsası Temsilcisi Serdar İzbeli katıldı.
Belediye Başkanı Vidinlioğlu, daha önce 2 maaşını bağışlayarak kampanyaya destek olduğunu açıklamıştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu, Karadeniz, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kastamonu Valisi Karadeniz'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD’de 2 dakikada sonuç veren korona testi geliştirildi Haberler
ABD'de 2 dakikada sonuç veren korona testi geliştirildi
Ali Babacan’ın A Takımı belli oldu! Sadullah Ergin sürprizi Haberler
Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu! Sadullah Ergin sürprizi
Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya 9 yaşındaki Devran’dan anlamlı destek Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 9 yaşındaki Devran'dan anlamlı destek
Türkiye’de koronavirüs karantinası uygulanan kent sayısı 19’a yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüs karantinası uygulanan kent sayısı 19'a yükseldi
112’yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı Haberler
112'yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı
Vakıf Katılım’dan Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL’lik katkı Haberler
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL'lik katkı
Prof. Ünal uyardı: İpin ucu kaçtı, o illerde sokağa çıkma yasağı şart Haberler
Prof. Ünal uyardı: İpin ucu kaçtı, o illerde sokağa çıkma yasağı şart
Fransa’da koronavirüs hızla yayılıyor! Ölü sayısı 3 bin 500’ü geçti Haberler
Fransa'da koronavirüs hızla yayılıyor! Ölü sayısı 3 bin 500'ü geçti

Son Dakika Güncel Haberleri

22:12: Bursa'da kaçak maske ve dezenfektan operasyonu: 5 gözaltı - Haber 22:12: BM'den "Kovid-19 ile mücadelede göçmenleri koruyun" çağrısı - Haber 22:10: Erzurumlu 9 yaşındaki Devran Özmen, kumbarasındaki 29 lirayı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem"... - Haber 22:09: AVCILAR'DA FAALİYETİNE DEVAM EDEN KIRAATHANEYE POLİS BASKINI - Haber 22:05: ANTALYA Sahte temizlik ürünü baskını 2 gözaltı - Haber 21:42: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 19'a yükseldi - Haber 21:02: ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi - Haber 20:52: Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart - Haber 20:12: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz - Haberler 20:08: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim - Haber 20:07: 9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı - Haber