Haberler » Güncel » Kastamonu ve Çorum için sis uyarısı - Haber

Kastamonu ve Çorum için sis uyarısı

Kastamonu ve Çorum'da gelecek 3 gün boyunca sis etkili olacağı bildirildi.

17.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:26Kastamonu ve Çorum için sis uyarısı
ve 'da gelecek 3 gün boyunca sis etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurtta etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle Kastamonu ve Çorum'un iç kesimlerinde cuma gününe kadar gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisin etkili olacağı tahmin ediliyor.
Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksama olmak üzere karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kastamonu, Çorum, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'den ayrıldı - Haber
20:33 Bebek arabası ve bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Haber
20:32 ABD'de hortum ve fırtınalarda 3 kişi öldü - Haber
20:31 5 yaşındaki çocuğu istismar ettiği iddia edilen öğretmen hakim karşısında - Haber
20:27 Cizre'de 'Sözleşmeli istihdam bitmeli, aileler birleşmeli' eylemi - Haber
20:11 Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak - Haber
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Haber
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Haber
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler - Haber
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Haber
17.12.2019 20:41:06