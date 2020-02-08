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Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 389 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu ve Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle 389 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

08.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:04Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 389 köy yolu ulaşıma kapandı
ve 'ta etkili olan kar nedeniyle 389 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksaklık yaşanıyor.
Kar yağışının etkili olduğu merkezde 11, Abana'da 5, Ağlı'da 12, Azdavay'da 44, Bozkurt'ta 25, Cide'de 30, Çatalzeytin'de 31, Daday'da 11, Devrekani'de 25, İnebolu'da 70, Küre'de 29, Pınarbaşı'nda 21, Seydiler'de 12, Şenpazar'da 19, Tosya'da 6 olmak üzere, 351 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sinop'ta ise 38 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu, Sinop, Güncel

Kaynak: AA

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