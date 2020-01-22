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Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu ve Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 39 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

22.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:08Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı
ve 'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 39 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar yağışının etkili olduğu Azdavay'da 11, İnebolu'da 12, Küre'de 2 ve Şenpazar'da 5 olmak üzere 30 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop'ta ise Ayancık'ta 5, Gerze'de 3, Durağan'da da 1 olmak üzere 9 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.

Kastamonu, Sinop, Güncel

Kaynak: AA

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