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Kastamonu ve Sinop'ta koronavirüs yasağına uymayan 11 kişiye para cezası

Kastamonu ve Sinop'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 11 kişiye para cezası uygulandı.

24.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:40
Kastamonu ve Sinop'ta koronavirüs yasağına uymayan 11 kişiye para cezası
Kastamonu ve Sinop 'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 11 kişiye para cezası uygulandı.

Kastamonu'da koronavirüs önlemlerinin takibi kapsamında il merkezi ve ilçelerde oluşturulan ekipler çalışmalarına devam ediyor.

İl merkezinde dışarı çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin takibi için kontrol yapan polis ekipleri 4 kişiyi tespit etti.

Ekipler, söz konusu 4 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı.
Sinop
Sinop'ta da dışarı çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin takibini yapan ekipler, uyarıları dikkate almayan 7 kişiye idari para cezası verdi.
Ceza uygulamanın yanı sıra sık sık anons yaparak kısıtlama kapsamındaki vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaran güvenlik güçleri, bazı yaşlıları da ekip araçlarıyla evlerine bıraktı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Kastamonu, Polis, Sinop, Güncel

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