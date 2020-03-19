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Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle 242 köye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu ve Tokat'ta, yoğun kar nedeniyle 242 köy yolu ulaşıma kapandı.

19.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:30
Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle 242 köye ulaşım sağlanamıyor
Kastamonu ve Tokat 'ta, yoğun kar nedeniyle 242 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylere ulaşımda aksamaya neden oldu.
Kent merkezinde 58, Ağlı'da 5, Araç'ta 6, Azdavay'da 12, Bozkurt'ta 10, Çatalzeytin'de 17, Devrekani'de 6, Doğanyurt'ta 9, İhsangazi'de 10, Küre'de 29, Seydiler'de 4 ve Şenpazar'da 6 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Tokat'ta da yoğun kar nedeniyle 70 köye ulaşım sağlanamıyor.
Kentlerin il özel idaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Kastamonu, Tokat, Güncel

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