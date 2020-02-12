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Kastamonu ve Tosya belediyelerinden deprem bölgesine yardım

Elazığ ve Malatya'ya gönderilmek üzere Kastamonu ve Tosya Belediyeleri tarafından 220 koli gıda paketi hazırlandı.

12.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:58Kastamonu ve Tosya belediyelerinden deprem bölgesine yardım
Elazığ ve 'ya gönderilmek üzere ve Belediyeleri tarafından 220 koli gıda paketi hazırlandı.
Kastamonu Belediyesi tarafından hazırlanan gıda maddeleri bulunan 120 koli ile Tosya Belediyesi tarafından hazırlanan 100 koli, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne verildi.
Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kastamonu olarak ülkenin zor zamanlarının en büyük destekçisi olmayı sürdürdüklerini belirtti.
Vidinlioğlu, "Daha önce tüm hemşehrilerimizin de destekleri ile deprem bölgesindeki kardeşlerimize yardımlarımızı ulaştırmıştık. Bugün de gıda yardımlarımızı bölgedeki kardeşlerimiz için gönderiyoruz. Depremzede kardeşlerimizin yaralarını bir an evvel sarmak istiyoruz. Çünkü onlar orada üşürse biz burada ısınamayız." dedi.

Kastamonu, Malatya, Deprem, Tosya, Güncel

Kaynak: AA

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