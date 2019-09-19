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Kastamonu'ya "gazilik" ünvanı talebine kılıçdaroğlu'ndan destek

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kastamonu Günleri" açılış törenine katıldı.

19.09.2019 18:10Kastamonu'ya
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kastamonu Günleri" açılış törenine katıldı.
Maltepe etkinlik alanında düzenlenen açılış törenine Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Kastamonulular Dayanışma Derneği (KASDER) Başkanı Remzi Şen, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

GAZİLİK ÜNVANI İSTEDİ
Açılış töreninde ilk olarak konuşma yapan KASDER Genel Başkanı Remzi Şen, Çanakkale'de Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa'dan iki kat fazla şehit verdiğini öne sürdüğü Kastamonu'ya gazilik unvanının verilmesini isteyerek Kılıçdaroğlu ve diğer siyasi partililerden bu konuda destek istedi.

"Kİ KASTAMONU'YA GAZİLİK UNVANINI VERMEK ŞEREF VE ONUR OLUR"
Kemal Kılıçdaroğlu ise konuşmasında, Remiz Şen'in açıklamalarına dikkat çekerek, "Kurtuluş savaşında elbette ki, Kastamonu'nun önemini biliyoruz. Gazi boşuna 'kulağım başka yerde gözlerim başka yerde' demiyordu. Çünkü gelecek olan silahlarla düşmanı kovabilecektik" diyerek, Kastamonu'ya selam gönderdi.
Kılıçdaroğlu, "Elbette ki Kastamonu'ya gazilik unvanını vermek şeref ve onur olur" dedi.

YÖRESEL GÜNLER DEVAM EDECEK
Ekrem İmamoğlu da programda bir konuşma yaparak, "Bu hemşeri günlerinin kültürlüleri taze tutmasının yanı sıra, bir yanıyla da dünyanın en güzel kenti İstanbul'da yaşıyoruz diyerek evlerimize gidebilmeliyiz. Benim Belediye başkanı olarak sizlerden isteğim budur" dedi.
İmamoğlu ayrıca bu yöresel günlerin geçmişten gelen bir gelenek olduğunu ve etkinliklerinin devam edeceğini belirtti.


- İstanbul

Kemal Kılıçdaroğlu, Kastamonu, Güncel

Kaynak: DHA

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