Kastamonu Yakılarak Vahşice Öldürülen 5 Kişi Aile, Yattıkları Tek Mezarın Başında Anıldılar

Yakılarak vahşice öldürülen 5 kişi aile, yattıkları tek mezarın başında anıldılar
KASTAMONU'da bir yıl önce yaşadıkları evde öldürüldükten sonra yakılarak katledilen 5 kişilik Çataloğlu Ailesi, birlikte defnedildikleri tek kişilik mezarlarının başında yakınlarını düzenlediği törenle anıldılar. Kastamonu
'ya bağlı Bürme köyü Kuzuören mahallesinde 29 Aralık
2017 tarihinde meydana gelen olayda, Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu 12 yaşındaki Serdar'ın gece hayvanlarını çalmaya gelen hırsızlara direnirken tabanca ve tüfeklerle öldürülerek cesetleri yakılmış, olayla ilgili gözaltına alınan Erkan Kaş
, Ersan Kaş ve Ali Şahin
suçlarını itiraf ederek mahkeme tarafından tutuklanmışlardı.
Korkunç katliamın birinci yıl dönümünde Çataloğlu Ailesi'nin 5 ferdi, birlikte defnedildikleri tek kişilik mezarlık başında gözyaşlarıyla anıldılar. Çataloğlu Ailesi'nin yakınları ve komşuları mezar başında Kuran-ı Kerim okudu ve dualar etti.
Vahşi olayda hayatını kaybeden Fazıl Çataloğlu'nun ağabeyi Emin Çataloğlu, adalate güvendiklerini ve suçluların en büyük cezayı alacaklarından şüphelerinin olmadığını söyledi.
29 Kasım 2018 Perşembe 15:40