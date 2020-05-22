KASTAMONU Yoldaki çelik halata takılan motosikletin sürücüsü öldü

Yoldaki çelik halata takılan motosikletin sürücüsü öldüKASTAMONU'nun Cide ilçesinde yoldaki çelik halata takılan motosikletin sürücüsü Ali İmik (20) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

22.05.2020 14:13 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:17
Yoldaki çelik halata takılan motosikletin sürücüsü öldü
KASTAMONU'nun Cide ilçesinde yoldaki çelik halata takılan motosikletin sürücüsü Ali İmik (20) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün gece saatlerinde ilçe merkezinde Saraçlı Sokak'ta meydana geldi. Ali İmik yönetimindeki motosiklet, yolun bir tarafındaki direk ile diğer tarafındaki kurtarıcının arkasına düzleştirmek için bağlanan çelik halata takıldı. Motosikletten yola savrulan Ali İmik, ağır yaralanırken, yanında seyreden diğer motosikletin sürücüsü ise son anda halatı fark ederek durdu. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İmik, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kurtarıcının sürücüsü gözaltına alındı. KASTAMONU Yoldaki çelik halata takılan motosikletin sürücüsü öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Kastamonu, Cide, Güncel, Haber

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