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Kastamonulu esnafın yaptığı kardan heykeller ilgi görüyor

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde yaşayan Tacettin Kömür, yaptığı kardan heykellerle dikkat çekiyor.

12.02.2020 16:27 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:28
'nun ilçesinde yaşayan Tacettin Kömür, yaptığı kardan heykellerle dikkat çekiyor.
İlçede esnaflık yapan Kömür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının ardından işlerinin azaldığını, kendisinin de fırsat buldukça kardan heykeller yaptığını söyledi.
Yaptığı heykellerin beğenildiğini ifade eden Kömür, "Her sene kar yağmaya başladığında genellikle kardan adam, kardan heykeller yaparım. Yapmasam da arkadaşlar bana, 'Misafirler gelmedi mi?' diye sorar." ifadelerini kullandı.
Kardan heykellerin görenlerin ilgisini çektiğini, fotoğraf çektirenlerin kendisine teşekkür ettiğini anlatan Kömür, ilgiden memnun olduğunu da dile getirdi.
Esnaflardan Kadir Çetin de Kömür'ün yaptığı kardan heykellerin ilçelerine renk kattığını ifade etti.
Kastamonulu esnafın yaptığı kardan heykeller ilgi görüyor

Kastamonu, Azdavay, Güncel

Kaynak: AA


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